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مرأة

كوب من هذا المشروب يوميا يحافظ على صحة القلب

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لتناول كوب من عصير المانجو يوميا، فهو يساعد فى خفض درجة الحرارة ويحافظ على صحة القلب إليك أبرز فوائد تناول كوب يوميا من عصير المانجو وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.


1. يخفض درجة حرارة الجسم
أول أعراض ضربة الشمس هي زيادة درجة حرارة الجسم. المانجو الخام له تأثيرات خافضة للحرارة ، مما يعني أنه قد يساعد في خفض درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية بسبب ضربة الشمس. كما أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤثر على الدماغ ويسبب النوبات.

2. يعالج الضعف
تتسبب ضربة الشمس في فقدان الجسم للماء والملح ، مما يؤدي إلى الضعف بسبب الجفاف المفرط. قد يساعد  في ترطيب الجسم  وبالتالي علاج الضعف.

3. تبريد الجسم
عصير المانجو الخام طريقة سهلة وفعالة للتغلب على الحرارة وتبريد الجسم. هذا المشروب المرطب الممتاز مليء بالكهرباء ويستهلكه ، ويبرد الجسم ، الذي غالبًا ما يرتفع بسبب ضربة الشمس.

4. يعالج البشرة الجافة
المانجو الخام غني بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في إنتاج الكولاجين ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. الحرارة العالية من الشمس تمتص السوائل من خلايا الجلد وتجعلها جافة.

5. يخفض معدل ضربات القلب
يمكن لضربة الشمس أن تزيد من معدل ضربات القلب بسبب الحرارة الزائدة. عصير المانجو الخام غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضاد أكسدة فريد يسمى مانجيفيرين الذي قد يساعد في خفض معدل ضربات القلب وتحسين وظائفه.

6. يمنع تقلصات العضلات
يمكن أن تسبب الحرارة الزائدة تشنجات لا إرادية للعضلات الكبيرة ، مما يؤدي إلى تقلصات الساق الليلية. يحتوي عصير المانجو الخام على تأثيرات مضادة للتشنج، مما يعني أنه قد يساعد في تخفيف التشنج في تلك العضلات.
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