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مرأة

قبل رمضان.. أسرع حيلة للتخلص من الوزن الزائد

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

للتخلص من وزنك الزائد ونسف الكرش إذا كنت تخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائده في رمضان.

 إليك رجيم بسيط ومجرب لإنقاص الوزن وحرق  الدهون فى وقت قصير جدا قبل رمضان على مدار 9أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


الإفطار

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان جبن قريش + 1 توست سن
أوطبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة
أو شريحة نستو لايت +1توست سن

الغذاء
اليوم الاول
شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة
اليوم الثانى
قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
اليوم الثالث
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
اليوم الرابع
فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
اليوم الخامس
3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
اليوم السادس
طبق شوفان أو ثمرة فاكهة
اليوم السابع والتامن والتاسع

علبة تونة   + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
العشاء ..

 شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
أو
كوب زبادى +قطعة جبن قريش



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