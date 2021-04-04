قبل رمضان.. أسرع حيلة للتخلص من الوزن الزائد

للتخلص من وزنك الزائد ونسف الكرش إذا كنت تخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائده في رمضان.
إليك رجيم بسيط ومجرب لإنقاص الوزن وحرق الدهون فى وقت قصير جدا قبل رمضان على مدار 9أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
الإفطار
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان جبن قريش + 1 توست سن
أوطبق من بيض المخفوق وكوب من القهوة
أو شريحة نستو لايت +1توست سن
الغذاء
اليوم الاول
شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة
اليوم الثانى
قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
اليوم الثالث
2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
اليوم الرابع
فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
اليوم الخامس
3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطةاليوم السادس
طبق شوفان أو ثمرة فاكهةاليوم السابع والتامن والتاسع
شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة
أو
كوب زبادى +قطعة جبن قريش