673 حالة.. السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الوزارة 673 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات 392682 حالة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 504 حالات تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 379816 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6697 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6169 والحالات الحرجة 782 حالة.