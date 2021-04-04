بروتوكول تعاون بين وزيري الشباب والرياضة المصري والجنوب سوداني

وقع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بروتوكول تعاون مع نظيره الجنوب سوداني الدكتور ألبينو بول، وذلك استكمالا لفعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان الذي يعقد خلال الفترة من 3 ابريل وحتى 8 ابريل 2021، بالمركز الاوليمبي بالمعادي، والتقطت الصور التذكارية بين السادة الحضور.





وأعرب الدكتور أشرف صبحي، عن سعادته بالمحاضرة والتبادل الثقافي والمعرفي بين الدولتين، مؤكدًا على الاهتمام بتقوية العلاقات بين مصر وجنوب السودان، ولاسيما بالبعثة السودانية الشبابية بمصر، في كافة المجالات التعليم والرياضة وغيرها.





وعلى الجانب الاخر، أعرب الدكتور ألبينو بول عن سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر الذي يلم شمل شباب مصر وجنوب السودان ، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية المصرية.





ويشارك فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع متمثلة في النشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.، بجانب الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان.