أخبار التوك شو.. التموين: تخفيضات 35% على السلع.. الأرصاد : موجة حارة وأتربة فى هذا الموعد.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات العديد، ومن أهمها..









قالت الفنانة رضوى البحيرى، عازفة التيمبانى فى حفل موكب المومياوات، إنها كانت فى شدة الفخر بالحدث نفسه مما جعلها تعزف بكل جوارحها كما لو كانت تعاصر الفراعنة، موضحة أن أغلب العازفين على هذه الآلة فى الأوركسترا العالمية رجال.





وأضافت رضوى البحيرى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السيدات لابد أن تأخذ حقها، لافتة إلى أنها دخلت المسرح فى قمة الرعب ولكن المايسترو هو الذى أعطاها الحماس والقوة وجعلها تعزف بقوة وشجاعة وعزم.









قال عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن وزارة التموين قامت بعقد عدة اجتماعات مع المنتجين وأصحاب المصانع، لتخفيض السلع فى شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أن الأسعار فى معارض أهلًا رمضان منخفضة بنسبة 35%.





وأضاف خليل،خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق على توفير 14 سلعة أساسية بأسعار مخفضة فى معارض أهلا رمضان مثل الزيت والسكر والدقيق والبلح والدواجن واللحوم والأرز بأسعار مخفضة بنسبة 35% عن الأسواق.





وأوضح أن سعر الأرز سيتراوح ما بين 7 و7.25 جنيه للكيلو، بينما سعر الدواجن سيكون 30 جنيها للكيلو فى المجمعات الاستهلاكية وفى معارض أهلا رمضان، بينما السكر سيكون ما بين 7.75 و8.25 للكيلو.









قالت سلمى سرور، عازفة السوليست، إنها قدمت عزفا منفردا بالأمس فى حفل موكب المومياوات الملكية، لافتة إلى أنها سعيدة جدًا ومتشرفة بالعزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن العزف أمام الرئيس بنفسه كانت رهبة مختلفة تمامًا بالرغم من أنها ليست الأولى فى العزف المنفرد لها.





وأضافت سلمى سرور، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، فخر ليا انى قدمت حاجة أمام العالم كله بالأمس وليس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فقط، مشيرة إلى أن كل المشاهدين والمتابعين سعداء جدًا بالأوركسترا والحفل.









قال محمد عكاشة، عضو المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن موكب المومياوات الملكية حدث تاريخى ثقافى حضارى ترويجى يبرز للعالم أن مصر صاحبة حضارة وتاريخ وعظيمة واستطاعت تنظيم حدث فى موكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية يضم 18 ملكا و4 ملكات.





وأضاف عكاشة،، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه كان هنا مجهود رائع على مدار سنة ونصف وتم تتويجها بالأمس فى الموكب التاريخى لنقل المومياوات الملكية مشيرًا إلى أن التحضير بدأ من سنة ونصف بعد عرض الدكتور خالد العنانى الفكرة لنقل المومياوات الملكية فى الموكب المهيب الذى شاهدناه بالأمس.









قال محمد عكاشة، عضو المكتب العلمى للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن اختيار المومياوات بعناية واختيار سقنن رع لكى الملك الأول بصفته المحارب لأنه أول ملك بدأ حربه ضد الهكسوس، لافتًا إلى أنه تم عمل أشعة مقطعية وأثبتت المومياء أن بها عدة طعنات وتطابقت بالطعنات بجسده مع أسلحة الهكسوس.





وأضاف عكاشة، ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن سقنن رع توفى وهو محارب بطعنات فى حرب، فى الرأس، حيث ضرب ببلطة فى رأسه، وطعن فى جسده.









قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن موكب نقل المومياوات يعد عرسا عالميا والله كلل الجهد والتعب بنجاح، مؤكدًا أن القنوات العالمية علَقت تعليقًا جيدًا وأشادت بالموكب ويتغزل فى الموكب الملكى المهيب، كما أكدت وسائل الإعلام الأجنبية ان الحدث كان فوق التوقعات.





وأضاف عكاشة، ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الحدث كان يليق بمصر وبتاريخها، مشيرًا إلى أن المصرى القديم عرف من خلال متابعته لحركة الشمس أنها تشرق من المشرق وتغرب من الغرب، لذلك أنشئ المقابر فى الغرب مثل وادى الملوك ووادى الملكات ووادى الأشراف والنبلاء.









قالت رضوى البحيري، أحد عازفي أوركسترا موكب المومياوات الملكية، إنها في غاية السعادة والفرح، لما لقته من حب ومدح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس، السبت، وعقبت: "أنا مش مصدقة، والواحد دايما بيشتغل عشان يوصل لمكانة كويسة في شغله".





وأضافت العازفة رضوى البحيري، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنها التحقت بأوركسترا القاهرة منذ 15 عاما، وعملت مع المايسترو نادر عباسي، وهو أحد أسباب نجاحها وخروج العرض بهذا الشكل الرائع.





وتابعت: "أغلب اللي بعزفوا على آلة التمباني رجالة، وبتحتاج تركيز عالي، لأن الغلطة فيها بفورة، ولازم تبقى على تواصل مستمر مع المايسترو عشان تطلع بالإيقاع ده".









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد ب هيئة الأرصاد الجوية، إن طبيعة فصل الربيع الذى تشهده البلاد حاليا هو التعرض لبعض الموجات الحارة.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن موجة حارة تشهدها البلاد بداية من اليوم الأحد، ومن المقرر أن ترتفع تدريجيا حتى الوصول إلى 35 درجة يومى الثلاثاء والأربعاء.





وأشارت إلى أن الطقس يشهد انخفاضا طفيفا تدريجيا مرة أخرى بدرجات الحرارة بداية من الخميس القادم، ومن المقرر أن تصل 27 درجة مئوية، مطالبة بعدم تخفيف الملابس تجنبا للإصابة بنزلات البرد.









قالت رضوى البحيري، عازفة التمباني ، إن مشاركتها في حفل موكب المومياوات البحرية، فخر للست المصرية أمام العالم.





وأضافت العازفة رضوى البحيري ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد " ، والمذاع على فضائية "تن" ، أنها عازفة في أوركسترا أوبرا القاهرة ، منذ 15 عاما، متابعة: "بعزف الموسيقي من عمر 7 سنوات وعمري كله موسيقى".









قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية القديمة، إن متحف الحضارة يرجع إلى عام 2002 وفكرة إنشائه ترجع للثمانينات من القرن الماضى.





وأكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف حلم يمتد منذ 20 سنة ويعكس الحضارة المصرية منذ قبل التاريخ بداية من الإنسان بنزلة خاطر قبل 35 ألف سنة مروروًا بالعصر الفرعونى ثم العصر الإغريقي والرومانى ثم القبطى والإسلامى والحديث والمعاصر.



