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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غش و تضليل .. شابة تشتري مرتبة أونلاين سببت لها كارثة صحية

صدى البلد

اصيبت فتاة بالغة من العمر 19 عام، بلدغات من قوارض الفراش التي اعتقد انهم دخلوا المنزل من الحديقة المقابلة لغرفتها، إلا أن الحقيقة كانت تكمن في السريرها الجديد الذي أشترته منذ أسبوعين و يحتوي على قوارض فراش .

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن فتاة تدعى جران  بالغة من العمر 19عاما نشرت على صفحتها عبر فيس بوك تحذر من شركة ما لبيع "الوسائد و مراتب السرائر" ، بعد ان اكتشفت كارثة فيها عقب شراؤها أون لاين .

وقالت جران إنها اشترت منذ فترة مرتبة و وسائد جديدة عبر إحدى صفحات الإلكترونية، فقد كان سعرها مغري للغاية مما دفعها لشرائها بدون تفكير و عند إستلامها كانت خارج المنزل فلم تفتح الحقيبة التي كانت بداخلها إلا بعدها بساعتين . 

شعرت الفتاة في البداية بسعادة بالغة، و لكن بعد أول ليلة من النوم على تلك الوسائد، شعرت بحكة شديدة في جلدها، و استمرت لمدة اسبوعين ، فظنت أن المشكلة تكمن في الحديقة المقابلة لغرفتها و لكن اكتشفت الصدمة فيما بعد. 

بعد مرور أسبوعين من استلام، أدركت جران أن المشكلة قد تكون في المرتبة الجديدة التي اشترتها منذ فترة، و بالفعل تأكدت الشابة من ظنونها، و عثرت على قوارض فراش في الوسائد و بين انسجة الأقمشة ، فقامت بنشر صور القوارض التي عثرت عليها و كتبت عليها “غش و تضليل” من الشركة التي اشترت منها و حذرت متابعيها من التعامل معها . 

0_Scots-gran-left-with-bed-bug-bites-after-finding-dirty-mattress-hidden-inside-new-oneA-shocking-vi
0_Scots-gran-left-with-bed-bug-bites-after-finding-dirty-mattress-hidden-inside-new-oneA-shocking-vi
0_Scots-gran-left-with-bed-bug-bites-after-finding-dirty-mattress-hidden-inside-new-oneA-shocking-vi
0_Scots-gran-left-with-bed-bug-bites-after-finding-dirty-mattress-hidden-inside-new-oneA-shocking-vi
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