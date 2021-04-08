زيادة القدرة الجنسية و حليب الثدي .. فوائد لا نعلمها عن الشمر

على الرغم من فائدة بذور الشمر إلا أن الكثيرين يغفلون أهمية تناولها فهى تساعد في علاج الكثير من الأمراض أبرزها مكافحة السرطان ومحاربة ضغط الدم.

وفقا لموقع هيلث يحتوي الشمر على مركبات شبيهة بالأستروجين.. تعمل هذه المركبات مثل هرمون اللإستروجين في الجسم.. فتحفز إنتاج حليب الثدي.



تخفيف تقلصات الدورة الشهرية..

وجدت دراسة حديثة أن تركيبة خلاصة الشمر وفيتامين E قللت بشكل كبير من آلام التقلصات الناتجة عن الحيض.



زيادة الرغبة الجنسية..

تعد بذور الشمر علاجا فعالا لضبط الهرمونات وتنظيم الحيض وتعزيز الرغبة الجنسية.

زيادة حليب الثدى..

وفقا لموقع هيلث يحتوي الشمر على مركبات شبيهة بالأستروجين.. تعمل هذه المركبات مثل هرمون اللإستروجين في الجسم.. فتحفز إنتاج حليب الثدي.التخلص من الرائحة الكريهة

يمكن للغرغرة التي يتم صنعها من زيت بذور الشمر أن تخفف المخاط في رئتيك وتخفف السعال أو التهاب الحلق.

فوائد أخرى لتناول الشمر..

الشمر يقوى الجهاز المناعى للجسم.

– الشمر يعالج الإمساك.

– الشمر يسهل عملية الولادة.

– الشمر يقلل إرتفاع ضغط الدم.

– الشمر يسهل عملية الهضم.

– الشمر يساعد على نزول الدورة الشهرية.

– الشمر يزيد من إدرار اللبن الطبيعى للأمهات المرضعات.

– الشمر يطرد الغازات من البطن ويعالج الانتفاخ.

– الشمر يخلص ويقى من مشاكل القولون وآلامه.

– الشمر يقى من الإصابة بسرطان القولون.

– الشمر يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة.

– الشمر يحمى من الإصابة بالسكتات الدماغية.

– الشمر يقاوم الإصابة بالنوبات القلبية.

– الشمر يخلص من قشر الشعر ويقوى الشعر وينعمه.

– الشمر يمنع تساقط الشعر ويغذيه.

– الشمر يخلص من الدهون والوزن الزائد ومفيد فى التخسيس والريجيم.

– الشمر يزيد من نسبة حرق الدهون فى جسم الإنسان.