عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيادة القدرة الجنسية و حليب الثدي .. فوائد لا نعلمها عن الشمر

صدى البلد

على الرغم من فائدة بذور الشمر إلا أن الكثيرين يغفلون أهمية تناولها فهى تساعد في علاج الكثير من الأمراض أبرزها مكافحة السرطان ومحاربة ضغط الدم.

وفقا لموقع هيلث يحتوي الشمر على مركبات شبيهة بالأستروجين.. تعمل هذه المركبات مثل هرمون اللإستروجين في الجسم.. فتحفز إنتاج حليب الثدي.
 

تخفيف تقلصات الدورة الشهرية..
وجدت دراسة حديثة أن تركيبة خلاصة الشمر وفيتامين E قللت بشكل كبير من آلام التقلصات الناتجة عن الحيض.

زيادة الرغبة الجنسية..

تعد بذور الشمر علاجا فعالا لضبط الهرمونات وتنظيم الحيض وتعزيز الرغبة الجنسية.

 

زيادة حليب الثدى..
وفقا لموقع هيلث يحتوي الشمر على مركبات شبيهة بالأستروجين.. تعمل هذه المركبات مثل هرمون اللإستروجين في الجسم.. فتحفز إنتاج حليب الثدي.التخلص من الرائحة الكريهة
يمكن للغرغرة التي يتم صنعها من زيت بذور الشمر أن تخفف المخاط في رئتيك وتخفف السعال أو التهاب الحلق.

فوائد أخرى لتناول الشمر..

الشمر يقوى الجهاز المناعى للجسم.

– الشمر يعالج الإمساك.

– الشمر يسهل عملية الولادة.

– الشمر يقلل إرتفاع ضغط الدم.

– الشمر يسهل عملية الهضم.

– الشمر يساعد على نزول الدورة الشهرية.

– الشمر يزيد من إدرار اللبن الطبيعى للأمهات المرضعات.

– الشمر يطرد الغازات من البطن ويعالج الانتفاخ.

– الشمر يخلص ويقى من مشاكل القولون وآلامه.

– الشمر يقى من الإصابة بسرطان القولون.

– الشمر يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة.

– الشمر يحمى من الإصابة بالسكتات الدماغية.

– الشمر يقاوم الإصابة بالنوبات القلبية.

– الشمر يخلص من قشر الشعر ويقوى الشعر وينعمه.

– الشمر يمنع تساقط الشعر ويغذيه.

– الشمر يخلص من الدهون والوزن الزائد ومفيد فى التخسيس والريجيم.

– الشمر يزيد من نسبة حرق الدهون فى جسم الإنسان.

الشمر شمر فوائد الشمر الشمر لقدرة الجنسية بذور الشمر

موضوعات متعلقة

يحمي العين.. 3 فوائد لن تعرفها من قبل عن البيض

ترشيحاتنا

مبروك عطية: الذي لا يسرف في الطعام أو الشراب لا يمرض أبدا.. فيديو

فورد تكشف عن إسكورت فيس ليفت 2021 الجديدة

إبراهيم عيسى: تركيا والصين أعلى في الديون من مصر

اختبأت في دولاب.. طفلة تنجو من جريمة وحشية أودت بحياة والدتها وأختيها

أمريكا: قلقون إزاء النشاط العسكري الصيني حول تايوان

مبروك عطية يروي موقف جميل لرجل ضاع أولاده بين حديثين صحيحين.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريب على تويتر

نجوم الفن يرفعون شعار الانفصال في عام 2021

تفاصيل زواج أصالة من عضو مجلس النواب

تعليق إثيوبي جديد حول مفاوضات سد النهضة

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

اختبأت في دولاب.. طفلة تنجو من جريمة وحشية أودت بحياة والدتها وأختيها

3 أخطاء عند السحور تخالف سنة النبي وتنقص الأجر

أحمد موسى يخرج عن شعوره على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد