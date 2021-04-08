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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الأوقاف بالسويس يناقش استعدادات شهر رمضان

صدى البلد

اجتمع  اليوم  وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج بالسادة مديري الإدارات الفرعية وحضور كل من  مدير عام الدعوة والسادة رؤساء الأقسام بمسجد الشهيد سعيد عبدالوهاب بفيصل لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا بالخير واليمن والبركات .

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وافق علي افتتاح المساجد خلال شهر رمضان المبارك للصلوات الخمس وصلاة التراويح مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا  مؤكدآ أن هدفنا الاسمي هو الاهتمام بالساجد قبل المساجد .

وتابع وكيل وزارة الاوقاف ضرورة التنبيه علي الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال الإشراف الكامل علي جميع المساجد المتوافق علي فتحها  وضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة بكل دقة وحسم والالتزام بضوابط العمل   ..

وأشار وكيل وزارة الاوقاف في حديثه  بعدم فتح المواضئ ودورات المياه والمكتبات وكذلك عدم إقامة اي ندوات أو دروس أو لقاءات أو إفطار أو احتفالات داخل المساجد  وكذلك ضرورة بذل الجهد والعطاء لجمع صدقات الفطر من خلال ديوان المديرية والإدارات التابعة لها بالايصالات المختومة بخاتم الشعار مشيرا علي ضرورة المشاركة اجتماعية ولابد للجميع التكاتف والتعاون لتعبر مصرنا الحبيبة هذه الظروف بأمن وأمان..

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن صلاة التراويح لا تتجاوز الوقت لنصف ساعة مشيرا لفتح مصليات النساء بالمساجد الكبري حسب التعليمات والضوابط  وعلي مديري الإدارات والمفتشين ضرورة المتابعة ورصد اي مخالفات ...

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للجهود المبذولة والسعي الممدود لعودة البهجة والفرحة للمسلمين بصلاة القيام بالمساجد لهذا العام .

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