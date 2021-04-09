فيديو.. سوزان نجم الدين ضيف الحلقة القادمة من برنامج يوم ليك

تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضيفة في الحلقة القادمة من برنامج يوم ليك، مع الإعلامية سمر يسري، المذاع على قناة الحياة، يوم الأحد، في تمام الحادية عشر مساءا.

تتحدث سوزان نجم الدين في لقائها ببرنامج يوم ليك، حول مشوارها الفني، وأبرز القصص التي أثارت الجدل في حياتها، وأصعب المواقف التي واجهتها بسبب ابتعادها إجباريا عن أبنائها.

https://fb.watch/4LhpNWQfIP/

وتكشف سوزان نجم الدين، عن العمل الذي سبب مشاكل مع عائلتها، وحقيقة طلاقها من زوجها الراحل، موضحة أنها تعيش أحلى مراحلها العمرية، وسبب خلافها مع أصالة.

يتخلل حوار سوزان نجم الدين عدد من الفقرات الغنائية في برنامج يوم ليك، الذي يذاع حلقاته أسبوعيا، واستضاف العديد من النجوم كان آخرهم أحمد فهمي الذي أثار الجدل بتصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.