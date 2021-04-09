إحلال وتجديد السيارات: 31 ألف طلب تنطبق عليهم شروط الاستبدال.. فيديو

الحفاظ على البيئة

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم إحلال وتجديد السيارات بوزارة المالية، إن العدد الإجمالي من المواطنين المتقدمين للمبادرة من يناير الماضي وحتى أمس وصل لـ 68 ألف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن من ينطبق عليهم الشروط من الـ 68 ألف هم 31 ألف، ويتم تنفيذ الخطوات معهم للحصول على السيارة التي يريدونها.



ولفت إلى أن المبادرة تقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين، موضحا أنه خلال الـ 3 سنوات سيكون هناك قرابة مليون سيارة تعمل بالغاز كوقود.



وأشار إلى أن المبادرة تقدم وثائق تأمينية للسيارة والمواطن.



