اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي
يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في تمام الساعة الثالثة عصرا، لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها غدا السبت بدوري أبطال إفريقيا.
ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات بالإضافة لطاقم الحكام والمراقب ومسؤولي النادي السنغالي.
ويلتقي الزمالك مع تونجيت غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.