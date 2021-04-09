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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

الزمالك
الزمالك

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في تمام الساعة الثالثة عصرا، لوضع الترتيبات النهائية للمباراة المقرر لها غدا السبت بدوري أبطال إفريقيا.

ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري ومصطفى ميلا عامل المهمات بالإضافة لطاقم الحكام والمراقب ومسؤولي النادي السنغالي.

ويلتقي الزمالك  مع تونجيت غدا السبت، في تمام الساعة السادسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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