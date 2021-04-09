مواصفاتها فائقة.. ريلمي تطلق هواتف C20 و C21 و C25 بتكلفة منخفضة

سعر ومواصفات هاتف Realme C20

قدمت شركة ريلمي Realme، ثلاثة هواتف جديدة، ذات أسعار منخفضة، لمستخدميها في الهند؛ حيث تم إطلاق سلسلة الهواتف الاقتصادية والتي تضم الطرازات التالية Realme C20 و Realme C21 و Realme C25، في شهر مارس المنصرم ببعض الدول على مستوى العالم.



سعر ومواصفات هاتف Realme C20



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف ريلمي Realme C20، بمعالج من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائ رام بسعة 2 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ويحتوي هاتف Realme C20، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويأتي الهاتف الذكي بكاميرا واحدة فقط في الخلف بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف في الهند بلونين هما الأزرق والرمادى، مقابل سعر حوالى 95 دولار (أي ما يعادل 1500 جنيه مصري).

هاتف Realme C20



سعر ومواصفات هاتف Realme C21



يشمل هاتف ريلمي Realme C21، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة ، ويعمل بواسطة معالج ميدياتك Helio G35، ويأتي الهاتف الذكي منخفض التكلفة بإعدادات كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 + 2 + 2 ميجابكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية تأتي بدقة 5 ميجابيكسل.



ويعمل هاتف Realme C21، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 107 دولارات (أي ما يعادل 2600 جنيه مصريا)، لإصدار 3 + 32 جيجابايت، بلونين هما الأزرق والأسود.

هاتف Realme C21

سعر ومواصفات هاتف Realme C25



يعد هاتف ريلمي Realme C25، أغلى الإصدارات الثلاثة ولكنه يبقي ضمن الفئة المنخفضة، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع Helio G70، ويمتاز ببطارية عملاقة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتم شحنها من خلال منفذUSB-C.



ويقدم هاتف Realme C25، كاميرا خلفية رباعية تأتي بدقة 48 + 13 + 2+ 2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف في لونين هما الأزرق والرمادى، مقابل سعر حوالى 137 دولار (أي ما يعادل 2100 جنيه مصري)، لنسخة 4 + 64 جيجابايت.