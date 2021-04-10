أخبار التوك شو.. مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. هاني الناظر يحذر من كثرة المخللات.. علي الحجار: تلقيت تهديدات بالقتل
تناولت برامج التوك شو عدد من القضايا والملفات الهامة محليا وعالميا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
الافتاء: طبيعة شهر رمضان تدعو إلى ترشيد الاستهلاك.. فيديو
مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو
مدير الكلية البحرية لأولياء الأمور: بطمنكم على أولادكم هنرجعهم أبطال
هاني الناظر يحذر من كثرة المخللات: لابد من تقوية جهازنا المناعي في رمضان
المطرب موسى: اتمرمطت في البداية والعيشة في الصعيد كانت أول مشكلة
متحدث الكهرباء يكشف آخر تطورات مشروع الطاقة النووية بالضبعة
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