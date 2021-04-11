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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المجالس النيابية يعلن موعد بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية

أعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، عن بدء تطعيم النواب بلقاح كورونا الأسبوع الحالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019 /2020.

وأكد الوزير أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسوف يتم بدء التطعيم من الاسبوع الحالى.

جاء ذلك بعد ما شهدت الجلسة العامة، احتجاجاً من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الآن.

وتدخل رئيس المجلس المستشار جنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلاف من المواطنين ويلتقلى بهم، متابعاً، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييزاً.

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