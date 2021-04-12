عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ مدرس انقلبت سيارته فى مياه مصرف بطلخا

صدى البلد

تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال مدرس بعد انقلابه بسيارته الملاكي في مياه المصرف الموازي لطريق ( المحلة - طلخا) بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورد بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمياة المصرف الموازی الطريق ( المحلة - طلخا ) أمام منطقة " المقابر " بندر طلخا .

وبإنتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال السيارة وقائدها وبالفحص تبين  بأنه أثناء س سير السيارة رقم ( ع أج ٤٣٧٢ ملاکی  ) قيادة المدعو "عادل عبد الفتاح عباس البيومي ٥١ عاما، مدرس ومقيم دائرة مركز المحلة الكبرى - غربية وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده ، مما أدى إلى إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه المصرف المشار إليها مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات بالصدر والوجه ، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال قائد السيارة ،أيد مضمون الفحص ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٤٠ / ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة طلخا ، وجاري العرض على النيابة العامة

مدرس المنصورة سيارة مصرف الدقهلية

ترشيحاتنا

كيف يحصل الموظف على إجازة بدون أجر.. القانون يجيب

الحكومة:الموافقة على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 1882

سلطنة عمان تؤكد تضمانها مع مصر بشأن سد النهضة

عمرو دياب ينفصل فنيا عن دينا الشربيني في قصر النيل.. تفاصيل

قناة السويس تحتفل باستلام الكراكة مهاب مميش الاكبر بالشرق الاوسط

السيسي: ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرحلة حرجة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

غليان في بيراميدز.. أروابارينا تحت مقصلة الإقالة والاتهامات تلاحق رمضان صبحي

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ادعوا لأمى| ابنة فيفي عبده تكشف تطورات صحة والدتها بعد حقنها بالخطأ

بـ 28 طعنة| إحالة امرأتين لـ الجنايات متهمتين بقتل مهندس بعد سهرة حمراء"تفاصيل"

في هذه الحالة| الحبس والغرامة تنتظر المتسبب في حقن فيفي عبده بالخطأ

تحرك قانوني من الأهلي بعد قرار اتحاد الكرة حول بطولة الشباب

بعد أزمة عمرو أديب مع محمد رمضان.. لميس الحديدي: لما تكون مغرور ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد