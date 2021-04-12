إنقاذ مدرس انقلبت سيارته فى مياه مصرف بطلخا

تمكنت قوات الانقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال مدرس بعد انقلابه بسيارته الملاكي في مياه المصرف الموازي لطريق ( المحلة - طلخا) بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورد بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمياة المصرف الموازی الطريق ( المحلة - طلخا ) أمام منطقة " المقابر " بندر طلخا .

وبإنتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ تم إنتشال السيارة وقائدها وبالفحص تبين بأنه أثناء س سير السيارة رقم ( ع أج ٤٣٧٢ ملاکی ) قيادة المدعو "عادل عبد الفتاح عباس البيومي ٥١ عاما، مدرس ومقيم دائرة مركز المحلة الكبرى - غربية وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده ، مما أدى إلى إنحرافه وإنقلابه بالسيارة بمياه المصرف المشار إليها مما أدى إلى حدوث إصابته بكدمات بالصدر والوجه ، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال قائد السيارة ،أيد مضمون الفحص ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٩٤٠ / ۲۰۲۱ إدارى مركز شرطة طلخا ، وجاري العرض على النيابة العامة