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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بهجة رمضان وإحتفلات مع مصابي «كورونا» داخل مستشفي السنطة المركزي

بهجة رمضان وإحتفلات
بهجة رمضان وإحتفلات مع مصابي «كورونا».. بمستشفي السنطة

أجواء مبهجة ورمضانيه وزينة، وعبارات تشجيعية لبث روح الأمل والتفاؤل وإحتفالات مع المرضى والمصابين لبث روح البهجة داخل قلوبهم، هذا ما قام بها الطاقم الطبي بمستشفى السنطة المركزي، أول يوم رمضان .

قام الطاقم الطبي بالمستشفي بالافطار مع مصابي فيروس كورونا والإحتفال معهم وسط أجواء رمضانية وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لمصابي كورونا والعمل على توفير الأجواء المبهجة التي تساعد في سرعة العلاج

وقال الدكتور محمد يونس مدير مستشفى السنطة، إن فريق العلاقات العامة بالمستشفي عرض الفكرة وتم تشجيعهم للإحتفال مع المرضي وسط أجواء الشهر المعظم وقاموا بتعليق زينة لبث روح البهجة والأمل بين المرضى والعاملين بالمستشفى.

بهجة رمضان وإحتفلات مع مصابي «كورونا».. بمستشفي السنطة المركزي

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أجواء مبهجة مستشفي السنطه مصابي كورونا احتفالات

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