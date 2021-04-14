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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء سبيل الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد

الصحفية سولافة مجدي
الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد

قررت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء إخلاء سبيل الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد بعد عام و5 أشهر.

ونشرت والدة سلافة مجدي صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أحضان ابنتها وزوجها كتبت عليها "أولادي معايا وحسام وسلافة في البيت .. ".

تعود تفاصيل القضية رقم 488 لسنة 2019، حيث ألقي القبض على “سلافة” وزوجها “حسام” في 26 نوفمبر 2019، وواجها تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

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