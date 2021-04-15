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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السيسي يوجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق الجودة المستهدفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول "متابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية".

وقد وجه الرئيس بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

وقد استعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتي يبلغ عددها 427 مشروعاً بتكلفة حوالي 36 مليار جنيه موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنقسم إلى مشروعات خدمية وعلاجية وتعليمية.

كما عرض وزير التعليم العالي في هذا السياق الموقف التنفيذي لتطوير منطقة قطاع مستشفيات جامعة عين شمس، والتي ستمتد على مساحة 57 فدانا، وتهدف إلى توسيع والارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى، حيث ستشمل تطوير قصر الدمرداش باشا، ورفع كفاءة المنشآت الطبية الحالية، وإنشاء مستشفيات جديدة للطوارئ وجراحات الأطفال والأورام، وإقامة منشآت طبية حديثة، وكذا تطوير العيادات الخارجية والتخصصية، وتوفير أماكن انتظار مجمعة.

وعرض الوزير أيضاً مخطط إقامة عدد من الجماعات الحكومية الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فيها مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فضلاً عن سير العمل في مشروع إقامة 16 جامعة أهلية جديدة تابعة للجامعات الحكومية.

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وزير التعليم العالي محافظ القاهرة جامعة عين شمس تطوير الجامعات الحكومية مستشفيات جامعة عين شمس المدينة الطبية لجامعة عين شمس مدينة أبو رديس

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