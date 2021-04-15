كيف تتجنب إصابتك بالحموضة في رمضان

الوقاية خير من العلاج" ، لذلك من الجيد دائمًا اتخاذ تدابير وقائية يمكن أن تساعد في منع المرض في حين أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعدا في الحفاظ على الصحة العامة ، إلا أن هناك بعض عادات نمط الحياة البسيطة الأخرى التي يمكن أن تساعد على المدى الطويل التخلص من الحموضة

نناقش اليوم كيف يمكن للمرء إدارة أو علاج الحموضة في رمضان خلال وضع بعض الأشياء البسيطة في الاعتبار:



ما الذي يجب أن تضعه في اعتبارك لتجنب الحموضة

لا تأكل اطعمة دسمة. حاول الابتعاد عن الفواكه الحامضة التي تسبب الحموضة

* لا تبقى جائعا لساعات طويلة إذا كان ذلك يسبب الحموضة. لا تفوت وجبات الطعام (لا تتناول غداء أبدًا). تجنب الأكل في وقت غير مناسب وغير منتظم. عشاء مبكر.



* تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية زائدة من الثوم والملح والزيت والفلفل الحار وغيرها في كثير من الأحيان. من الأفضل تجنب غير الخضار أيضًا.

* تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الطعام وفي وضعية الاستلقاء. أفضل موضع موصى به هو ترك جانبي.

* الابتعاد والتدخين والكحول والشاي والقهوة والعقاقير من نوع الاسبرين.

* حاول تجنب التوتر.

العلاجات المنزلية:

* اشرب ماء الكزبرة (منقوع) طوال اليوم.

* مضغ نصف ملعقة صغيرة من الشمر بعد الطعام يساعد.

* لا شيء أفضل من ماء جوز الهند أول شيء في الصباح.

يمكنك حتى شرب شربات (شمر) بعد الظهر (شمر + سكر صخري / مصري).

* ينقع الزبيب طوال الليل ويشرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.

- تناول الحليب الفاتر عند النوم مع ملعقة صغيرة من السمن البقري (يساعد أيضًا في علاج الأرق والإمساك).

* اشرب ماء الورد النعناع لأنها تبرد وتساعد أيضًا على هضم الطعام بشكل أفضل.

* الفواكه: الرمان الحلو ، الموز ، التفاح المطهي ، الخوخ ، الزبيب ، المشمش ، جوز الهند ، أو أي فواكه أخرى متوفرة محليًا.