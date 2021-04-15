أبيض x أبيض .. الراقصة لوردينا تثير الجدل فى حلقة اليوم مع رامز جلال

وقع مغنى المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه “رامز عقله طار”.

وظهرت الراقصة لوردينا، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال بنطلون ابيض وتوب ابيض ، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالالوان الفاتحة وهو ما زاد من جمالها .

انهار نجم المهرجانات حمو بيكا، من الخوف خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز في المقلب، بعدما قام رامز برَش احدى الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا في الكبسولة، وألقى المياه على ضيفه كما وجه له بعض الضربات بصورة غير مباشرة أثناء عملية دوران الكبسولة.

وبعدها بدأ نجم المهرجانات في الصراخ بسبب شعوره بالخوف بسبب سقوط الكبسولة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.