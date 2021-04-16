عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 16-4-2021

سعر -الدولار
سعر -الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة في مصر.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزي 15.61 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات) 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بنك الامارات دبى الوطنى،بنك الأهلى الكويتى "بيريوس"، الاهلى المتحد،قناة السويس، البركة ،المصرى الخليجى ، الاسكندرية ،بلوم، التعمير والاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المشرق ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد، المصرف العربى الدولى ،الاسكندرية) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(العقارى المصرى العربى، التجارى الدولى CIB،ابوظبى الاول FAB،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(مصر ، الأهلى ،مصر ايران للتنمية،فيصل الإسلامى ، التنمية الصناعية)نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ،ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.


واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضى .

وكشفت بيانات المركزى أن صافي احتياطي النقد الاجنبى ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.

وأظهرت بيانات المركزي،ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

 

سعر الدولار اليوم الجمعة بنوك المركزى الجنيه

موضوعات متعلقة

المالية تخصص مليار جنيه لترقية الموظفين خلال يوليو المقبل..تفاصيل

ترشيحاتنا

مدرب باريس سان جيرمان: سأقاتل حتى لا أرى مبابي بقميص ريال مدريد

سحب 6641 رخصة لعدم تركيب الملص الإلكترونى

وزير الأوقاف: من ينكر قدرة الله على جمع عظام الإنسان فليأخذ العبرة من حياته.. فيديو

بالأسماء .. حكام قمة الأهلي والزمالك يخضعون إلى مسحة كورونا

عقوبة التعدي على الموظفين ورجال الشرطة تصل للسجن المشدد

شبكة مرافق ذكية وبنية رقمية موحدة..10 معلومات عن مدن الجيل الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد جديدة للمطاعم والمقاهي والمحلات بداية من الغد

الداخلية ترسل مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

أبو العينين يشارك في جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.. فيديو وصور

الأرصاد تحذر: موجة حارة لـ يومين يعقبها انخفاض حرارة وأمطار وعواصف

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

الحكومة تنفي بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ