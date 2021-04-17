البحرين.. إصابات كورونا تواصل ارقامها القياسية خلال 24 ساعة

أعلنت ‏وزارة الصحة البحرينية تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 417 حالة لعمالة وافدة، 517 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و36 حالة قادمة من الخارج.



وأبانت الصحة البحرينية، في بيان لها، أنها أجرت 18287 فحصا مخبريا خلال اليوم الماضي، فيما رصدت الوزارة تعافي 1066 حالة إضافية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 149159 منذ بداية الجائحة وحتي الآن.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 89، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 166، في حين أن 11112 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي الذي بلغ 11201.



كما سجلت الوزارة وفاة 5 مصابين بالفيروس المستجد في البلاد خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 574 حالة.