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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير جديد.. 7 نصائح من الأرصاد الجوية لـ المواطنين بالتزامن مع الموجة الحارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، بالتزامن مع موجة الحرارة التي سوف تشهدها البلاد، بعد ساعات قليلة، وتستمر لمدة 48 ساعة، حيث تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة على كافة الأنحاء، فيسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، كالتالي:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة  الشمس وإذا اضطررت للخروج ارتدِ قبعة وواقيًا.
  • الإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه.
  • تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.
  • تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.
  • تناول المياه بكثرة بعد الإفطار.
  • ارتدِ ملابس فضفاضة وقطنية.
  • ارتدِ واقي الرأس لتجنب أشعة الشمس.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس هذا الأسبوع، باعتباره سيشهد تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، حيث يشهد أول الأسبوع ارتفاع كبير في الحرارة يتجاوز 40 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع يعود الانخفاض مجدداً بشكل ملحوظ بنحو 12 درجة مئوية لتنخفض المعدلات تحت 30 درجة مئوية.

وفقا لصور الخرائط والأقمار الصناعية، لتوزيعات الطقس، رصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاطا لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، يتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي جنوب البلاد بشكل خاص ليسود طقس شديد الحرارة.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين كالتالي هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة الحرارة

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