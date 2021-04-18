مشاهد حقيقية .. أجسام طائرة مجهولة تزور الأرض

عرضت قناة " روسيا اليوم " فيديو لأجسام مجهولة تقوم بزيارة الأرض وهذا تبين من خلال مقطع فيديو تم تسريبه مؤخرا لأجسام وامضة مثلثة الأضلاع حلقت فوق سفينة حربية أمريكية.

وأضاف الفيديو أن البنتاجون صرح بأن المشاهد حقيقية بعد أن نشرها " متتبعو الأجسام الطائرة " علي الإنترنت، مؤكدا أن المتحدث باسم البنتاجون صرح بأن الأجسام تم رؤيتها و توثيقها من قبل أفراد البحرية الأمريكية .

وأوضح الفيديو أن البنتاجون كان قد رفع السرية عن فيديوهات أخرى عام 2020 تظهر أجساما طائرة مجهولة، وقالت البنتاجون حينها إن الفيديوهات التقطت في عامي 2004 و2017 .