المسحراتى .. أولى احتفالات التنمية الثقافية برمضان فى الإسكندرية

تبدأ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم بالإسكندرية يوم الاثنين 8 رمضان بمركز الحرية للإبداع.

حيث يقدم المخرج إيهاب يونس على مدار يومين (20 و21 ابريل) عرض الحكى الإستعراضى "المسحراتى" يتناول العرض أجواء رمضان خلال الثمانينات والتسعينات واستقبال الناس له فى الشوارع والبيوت.

كما يستعرض الدراما والأغانى التى كانت تقدم بهذه المناسبة، وذلك من خلال شخصية المسحراتى.

ليلة فى حب النبى :

الجدير بالذكر انه من المقرر ان يقيم مركز الابداع الفنى "بساحة الاوبرا" مساء الإثنين 7 رمضان (الموافق 19 إبريل) أمسية جديدة من أمسيات صالون (الفن والمجتمع) الذى تشرف عليه وتقدمه الفنانة مديحة حمدى ، ويحمل عنوان " ليله في حب النبي "، وبحضور نخبة كبيرة من الفنانين.

ليلة في حب النبي من ألحان د. أحمد الكحلاوي، اشعار سراج عبد القادر، وتتضمن الإحتفالية ومضات من سيرة حياة اشرف الخلق، من خلال العديد من القصائد الشعرية يلقيها الفنان الكبير سامح الصريطي، الفنان هاني كمال، الفنان ياسر صادق، ويقدم الإحتفالية الإعلامية سحر عباس .