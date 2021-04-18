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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب حلوان ينعى ضحايا قطار بنها

انقلاب قطار بنها
انقلاب قطار بنها

نعى اتحاد طلاب جامعة حلوان، بأصدق التعازى والمواساة لأسر الضحايا فى حادث انقلاب قطار بنها، داعين الله- عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر على مصابهم، وبالشفاء العاجل لجميع  المصابين.

 

وحدث اليوم أن انقلب قطار القاهرة المنصورة عند مدخل بنها في القليوبية، نتيجة خروج عدد من العربات عن القضبان مما تسبب في وقع عدد من المصابين.

 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلي المنصورة وفي تمام  الساعة ١٣:٥٤ سقطت ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

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وتوجه الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى موقع حادث، خروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه، وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بعد ظهر اليوم، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.

 

تحرك القطار من القاهرة في الواحدة والثلث ظهرا، وأكدت مصادر لصدى البلد، أن القطار خرج عن القضبان بسبب تزايد سرعته مع وجود أعمال صيانة على القضبان.

 

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، بعد عصر اليوم الأحد، مستشفى بنها الجامعي؛ للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث قطار طوخ.

 

وكان مستشفى بنها الجامعي استقبل عددا من مصابي حادث قطار طوخ، وأجريت لهم كافة الفحوصات والأشعات اللازمة، للتوصيف الدقيق لحالاتهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

 

واطمأن الوزير خلال جولته بالمستشفى واجتماعه بالفريق الطبى لمستشفى جامعة بنها ، وزيارته لبعض المصابين بالمستشفى على توافر الكميات الكافية من احتياطي كميات الدم المتاحة بالمستشفى ، وتوافر كافة المحاليل والمستلزمات الطبية والجراحية ، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة للمصابين على أكمل وجه.

 

كما طمأن وزير التعليم العالى مصابى حادث قطار طوخ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، وأن العاملين بمستشفى بنها الجامعى من قيادات وأطباء وتمريض سيقدمون أقصى ما يستطيعون لخدمتهم حتى يكتمل شفاؤهم تماما.

جامعة حلوان بأصدق التعازى نعي انقلب قطار القاهرة المنصورة قطار بنها مستشفى بنها الجامعي اخبار التعليم

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