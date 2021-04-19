سد النهضة.. الري تحذر: إثيوبيا لديها مشكلة في التوربينات

شن محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، هجوما حادا على إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا غير جادة في اتفاقياتها الدولية.



وأضاف “غانم” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” ، المذاع عبر شاشة “صدى البلد” ، مساء اليوم الاثنين، أن إثيوبيا لديها مشكلة في التوربينات الموجودة على السد، متابعا أن مصر ليست ضد التنمية في اثيوبيا ولكن دون الإضرار بمصر.



وتابع محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أنه سيتم تخفيض المياه من 22 مليارا إلى 2 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن إثيوبيا تقوم بإجراءات أحادية في ملء السد.



وفي السياق نفسه أشار غانم، إلى أن الملء الثاني للسد أسوأ سيناريو تسعى إليه إثيوبيا.





فيما شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا تريد التحكم في الماء وتضر بمصر والسودان.