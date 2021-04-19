وفاة إمام المسجد العمري في سوهاج بعد صراع مع فيروس كورونا

توفي الشيخ محمود فرغل، إمام المسجد العمري بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، مساء اليوم الاثنين، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، عقب الإصابة بعدواه منذ عدة أيام، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر حي الكوثر.

ونعى العديد من ابناء مركز أخميم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إمام المسجد العمري، داعين المولى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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وكانت محافظة سوهاج قد ودعت خلال الأيام القليلة الماضية 5 من أطباء الجيش الأبيض، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: الدكتور هاني عادل عاشور، مدرس النساء والتوليد بكلية طب سوهاج، الدكتور هاني الديب، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى البلينا المركزي، والدكتور عاطف رشدي، أخصائي الجراحة بمستشفى طهطا العام، الدكتور شنودة جرجس أخصائي طب الأطفال بمستشفى البلينا المركزي، الدكتور السيد عثمان أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزي.