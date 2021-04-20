وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والتر مونديل

توفي نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والتر مونديل، الذي كان أيضا المرشح الديمقراطي للرئاسة عام 1984، عن عمر يناهز 93 عامًا.

يذكر أن والتر مونديل، قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في البيت الأبيض، مثل ولاية مينيسوتا في مجلس الشيوخ لمدة 12 عامًا.

وقبل ذلك، كان والتر مونديل المدعي العام لولاية مينيسوتا لمدة أربع سنوات.

كما شغل والتر مونديل أيضًا منصبًا في إدارة كلينتون، حيث عمل سفيراً للولايات المتحدة لدى اليابان.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن مونديل تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس والرئيسان السابقان كارتر وكلينتون، وعدد من المسؤولين السابقين، يوم الأحد الماضي، حيث كانت حالته الصحية تتدهور.