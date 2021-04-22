في ملعب مارادونا.. نابولي يكتسح لاتسيو بخماسية فى الدوري الإيطالي

اكتسح نابولي ضيفه لاتسيو بنتيجة 5-2 في ختام الجولة 32 من الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.



سجل للبارتينوبي: لورينزو إنسيني (هدفان) وماتيو بوليتانو ودريس ميرتينز وفيكتور أوسيمين، بينما سجل لنسور العاصمة تشيرو إيموبيلي وميلينكوفيتش سافيتش.

انتصار ثمين لـ نابولي ظل به الخامس برصيد 63 نقطة وقلص الفارق مع ميلان الثاني إلى 3 نقاط فقط.

بينما ظل لاتسيو سادسا برصيد 58 نقطة وله مباراة أقل.

فوز هو الأكبر لنابولي على لاتسيو منذ فوز الفريق الجنوب الإيطالي على النسور منذ الفوز بخماسية دون مقابل في سبتمبر 2015.

وواصل نابولي سلسلة نتائجه الإيجابية على أرضه منذ الخسارة أمام سبيزيا بهدفين مقابل هدف على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، والتي تعد الخسارة الوحيدة، خاض 12 مباراة فاز في 10 وتعادل في 2.

ومنذ خوض اللقاء الأول أمام ريال سوسيداد بعد تغيير اسم الملعب فاز نابولي في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر 1.

بينما توقفت انتصارات لاتسيو المتتالية عند 4 فقط من الخسارة من بايرن ميونيخ، إذ فاز على أودينيزي وسبيزيا وفيرونا وبنيفنتو.