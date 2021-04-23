من داخل سيارتها.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة داخل سيارتها ترتدى قميص مقلم ونظارة شمس انيقة وتركت شعرها الاحمر القصير منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة.



وعلقت سلاف علي الصورة قائلة"انها لحظة.. ومضة.. وستمضي " نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وتشارك سلاف فواخرجي في السباق الرمضاني السوري بمسلسل "الكندوش" هو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حول أحد الرجال الأثرياء الذي يعجب بأرملة تسكن بجواره، بالرغم من زواجه، والصراع بين الخير والشر.