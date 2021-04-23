ساندرا سمير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة القاهرة للتنس

تأهلت ساندرا سمير إلى نصف نهائي بطولة القاهرة للتنس W15 cairo والتي تنظم تحت اشراف الاتحاد الدولي للتنس خلال الفترة بين 19 وحتى 25 أبريل.



واستطاعت ساندرا المصنفة 365 عالمياً التغلب في مباراة اليوم على الألمانية سيلفيا أمبروسيو بنتيجة مجموعتين للاشيء جاءت كالتالي 6-2 ، 6-4.



وكانت ساندرا استطاعت الفوز على اليابانية أر شيميزو في ربع نهائي بمجموعتين للا شيء كما تغلبت في المباراة الأولى على الهولندية إيزابيل هافرلاج بنتيجة 2-1.

جدير بالذكر أن البطلة المصرية قد حافظت على ترتيبها الصادر من الاتحاد الدولي هذا الأسبوع لتحتل المركز 365 عالمياً.