وزير التعليم: الدولة ستبذل جهدها لتأمين امتحانات الثانوية العامة صحيا وفنيا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة سوف تبذل ما تستطيع لتأمين امتحانات الثانوية العامة صحيا وفنيا.

وقال وزير التربية والتعليم: أن امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد في شهر يوليو القادم، ونحن لا نعلم كيف تتطور امور الجائحة، ونحن نتحرك في ضوء الاحداث وبالتالي نجتهد حاليا لتنظيم هذا العمل الكبير.

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب حلقة وصل عبر تطبيق واتس اب : أرجو أن نترك الجميع يعمل لأن أداء امتحانات الثانوية العامة امر حتمي لدخول الجامعات .

ومن جانبه .. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء النظام الإلكتروني لـ امتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامناً مع رفض قانون التعليم الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإعداد المتكامل لـ امتحانات الثانوية العامة لن يسمح لطالب واحد بأن يفقد فرصته العادلة في الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب حلقة وصل عبر تطبيق واتس اب : لهذا نقدم 3 امتحانات تجريبية لـ طلاب الثانوية العامة لتفادي حدوث أي مشكلات في امتحانات الثانوية العامة النهائية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، مُشددةً على أن النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء، وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي إلكترونياً على التابلت، داخل لجان بالمدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة لشهر أبريل الجاري، حيث تختبر الوزارة جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت وبأكثر من طريقة، وتعد الامتحانات التجريبية عنصراً هاماً بالنسبة للطلاب، حيث يتم من خلالها رصد أي مشكلات تقنية قد تحدث، الأمر الذي يمكن الطلاب من أداء الامتحانات الإلكترونية النهائية في شهر يوليو المقبل دون أي مشكلات.