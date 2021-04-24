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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة بنى سويف : لا زيادة في تعريفة الأجرة بعد تحريك أسعار الوقود

صدى البلد

أكدت محافظة بنى سويف  على أنه لا توجد أي زيادة في  أسعار تعريفة الأجرة على مستوى كافة خطوط سير سيارات الأجرة  بدائرة المحافظة  ، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

قررت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، رفع  أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى " أبريل ، يونيو " ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع " يناير ، مارس" .، وذلك اعتبارا من "صباح امس الجمعة" ، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82ـ  ، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين  95

كما تضمن  قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين  بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع ،بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية

وفي هذا السياق تقوم الأجهزة المعنية بالمحافظة" تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم " بمواصلة جهود ضبط الخدمة بالمواقف سيارات الأجرة واجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن. 

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