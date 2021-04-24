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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 فى حادث بمطروح

مصرع أكبر تاجر قطع غيار سيارات فى حادث بمطروح

الحاج عطيه
الحاج عطيه

لقى “عطية غازي” اكبر تاجر لقطع  السيارات بمطروح مصرعه  وأصيب 3 من أبنائه إثر حادث انقلاب سيارته الخاصة  بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.
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وأوضح محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح انه  فور ورود بلاغ انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث   وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى مطروح العام والضبعة المركزي.


وأضاف أن مستشفى الضبعة المركزي استقبلت عطية غازي، 50 سنة جثة هامدة كما استقبلت  مستشفى مطروح العام 3 من أبنائه مصابين فى الحادث وهم “ندى عطية غازي، 20 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و”ريتاج عطية غازي"، 9 سنوات، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالراس، و"محمد عطية غازي"، 8 سنوات، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالراس وكدمات متفرقه".

تم تحرير المحضر اللازم و التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

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