عبد المنعم سعيد: حوار الرئيس مع صحيفة دي فيلت حمل رسائل مهمة للداخل والخارج

قال الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي أكد خلال حواره مع صحيفة دي فيلت أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية.

وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:"حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية حمل رسائل مهمة للداخل والخارج.

ولفت سعيد أن الرئيس السيسي خلال حواره أكد على عدم محاولة مصر ابتزاز أوروبا بمسألة اللاجئين.



ونوه أن تعامل الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا نموذج يحتذي به، لافتا إلي أن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بجميع الملفات الداخلية والخارجية.