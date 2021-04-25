حلمى طولان : الأهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أنه لم يتوقع البداية المهزوزة من جانب فريقه خلال مباراة الأهلي، والتي شهدت تسجيل هدفين في انطلاقة المباراة للمارد الأحمر.

وقال طولان في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "دربت اللاعبين على غلق المساحات أمام أجنحة الأهلي ولكن ظهيري الجنب صغيرا السن وقليلا الخبرة، والأهلي يجيد إرسال الكرات العكسية رغم تحذيري منها".

وأضاف: "لا أعلم لماذا ظهر اللاعبون بهذا الارتباك والخوف؟ وبالطبع المباراة انتهت بعد الهدفين المبكرين للأهلي".

وتابع طولان: "طالبت اللاعبين بين الشوطين بالهدوء والضغط على الأهلي وتحسن الأداء وسجلنا هدفا وسيطر فريقنا على الشوط الثاني بالكامل".

وأردف "الأهلي لا يخسر لقائين متتاليين"، موضحا أن منافسه لا يتأثر بالغيابات، لأنه يملك 3 فرق، كما أن إنبي كان أكثر من ندٍ خلال اللقاء.

وختم طولان بأن إنبي سيغلق الصفحة للتركيز فيما هو قادم.

وخسر إنبي على ملعبه بتروسبورت أمام الأهلي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز.