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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. تعافي خالد النبوي من فيروس كورونا .. ومحمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل يس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار الفنية، لعدد من أبرز النجوم، خلال الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها على النحو الآتي:

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل يس

أزمة كبيرة أثارها مسلسل موسى بعد حلقة اليوم، بسبب مشهد ظهر فيه محمد رمضان مع شاب يجسد شخصية إسماعيل يس، ويدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل، وهو ما دفع الجمهور لمهاجمة محمد رمضان

رشا مهدي تتألق في جلسة تصوير خاصة
 خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير خاصة بعدسة صدى البلد، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة.
 

انتهاء تصوير مسلسل ضل راجل لـ ياسر جلال بعد تصدره التريند

انتهي النجم ياسر جلال، من تصوير مسلسل ضل راجل اليوم وحاليا يتابع عرضه وردود الأفعال حول حلقاته.
 

مسلسل النمر الحلقة 12 : محاولة فاشلة لـ قتل الشيمي

شهدت احداث الحلقة الـ ١٢ من مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام عدد من الأحداث نستعرض أبرزها

خالد النبوي يعلن تعافيه من كورونا

أعلن الفنان خالد النبوى، تعافيه نهائيا من فيروس كورونا، وذلك خلال حسابه على فيسبوك.

محمد رمضان اخبار الفن فيروس كورونا فيسبوك الفنان خالد النبوي خالد النبوى الفنانة رشا مهدي مسلسل موسى مسلسل ضل راجل إطلالة كلاسيكية ياسر جلال مسلسل النمر إطلالة كلاسيك فيروس كورونا الفنان الراحل

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