طلب إحاطة لـ تنسيقية الشباب ضد وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة: تخالف القانون

تقدم المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن الصيادلة دفعتي (2018-2019) والذين لم يعلن تكليفهم حتى الآن.

واستنكر إسماعيل، في بيان، عدم إعلان تكليف الصيادلة دفعتي(2018-2019) على الرغم من إعلان التكليف للبعض منهم، حيث نشرت وزارة الصحة، إعلانا في شهر أكتوبر 2020 تعلن فيه عن لينك التسجيل لتكليف صيادلة (2018-2019) حتى 14 نوفمر 2020.

وقال إسماعيل، إنه تم استيفاء الرغبات لم تقدموا من الصيادلة بعد إعلان الوزارة يوم 1 ديسمبر الماضي، وتكليف عدد منهم منصف الشهر ذاته، ما أدى لإصدار بيان من نقابة الصيادلة تعلن عن تضامنها مع الصيادلة دفعتي 2018-2019 الذين لم يلعن تكليفهم حتى الآن، وفقا لقانون 29 لسنة 1974.

وطالب إسماعيل بمناقشة أسباب ذلك التأخير وعدم المساواة بين أبناء الدفعة الواحدة، خصوصا أن الأمر يعد مخالفة صريحة لنص القانون 29 لسنة 1974، في لجنة الصحة واستدعاء وزيرة الصحة إذا لزم الأمر.