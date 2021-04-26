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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لـ تنسيقية الشباب ضد وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة: تخالف القانون

تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب

تقدم المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن الصيادلة دفعتي (2018-2019) والذين لم يعلن تكليفهم حتى الآن.

واستنكر إسماعيل، في بيان، عدم إعلان تكليف الصيادلة دفعتي(2018-2019) على الرغم من إعلان التكليف للبعض منهم، حيث نشرت وزارة الصحة، إعلانا في شهر أكتوبر 2020 تعلن فيه عن لينك التسجيل لتكليف صيادلة (2018-2019) حتى 14 نوفمر 2020.

 

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وزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022 أمام مجلس النواب.. وتؤكد: استهداف مُعدّل نُّمُوّ 5.4٪.. ونَّاتِج محلي إِجْمَالِي 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪

وقال إسماعيل، إنه تم استيفاء الرغبات لم تقدموا من الصيادلة بعد إعلان الوزارة يوم 1 ديسمبر الماضي، وتكليف عدد منهم منصف الشهر ذاته، ما أدى لإصدار بيان من نقابة الصيادلة تعلن عن تضامنها مع الصيادلة دفعتي 2018-2019 الذين لم يلعن تكليفهم حتى الآن، وفقا لقانون 29 لسنة 1974.

 

وطالب إسماعيل بمناقشة أسباب ذلك التأخير وعدم المساواة بين أبناء الدفعة الواحدة، خصوصا أن الأمر يعد مخالفة صريحة لنص القانون 29 لسنة 1974، في لجنة الصحة واستدعاء وزيرة الصحة إذا لزم الأمر.

وزيرة الصحة وزارة الصحة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الصيادلة لجنة الصحة

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