سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية حول قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

وأضافت مصادر عبرية وفق شبكة قدس أن مستوطنين في مستوطنة كيسوفيم بغلاف قطاع غزة، تحدثوا عن سماع دوي انفجار قبل قليل.

وتابعت المصادر العبرية أن دوي الانفجارات جاء نتيجة محاولات القبة الحديدية التصدي لرشقة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية نحو غلاف قطاع غزة.

فيما انفجر صاروخ أطلق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في ساعة متأخرة من ليل الأحد داخل غزة بحسب الجيش الإسرائيلي.

وغرد الجيش الإسرائيلي على تويتر بأنه تم إطلاق صاروخ من غزة، في حوالي الساعة 11:00 مساءً ، بالتوقيت المحلي ، يوم الأحد (20:00 بتوقيت جرينتش)

ونشرت إذاعة كان الإسرائيلية على موقع تويتر مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ، مع اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلية.