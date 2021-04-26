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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية حول قطاع غزة

صافرات الإنذار في
صافرات الإنذار في غلاف غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات بمحيط قطاع غزة.

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فيديو| القوات الإسرائيلية تؤكد فشل إطلاق صاروخ من غزة

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استمرار المواجهات بالقدس والجيش الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد في غزة ويتعهد بالتصعيد.. وإدانات عربية لعنف الاحتلال

وأضافت مصادر عبرية وفق شبكة قدس أن مستوطنين في مستوطنة كيسوفيم بغلاف قطاع غزة، تحدثوا عن سماع دوي انفجار قبل قليل.

 

وتابعت المصادر العبرية أن دوي الانفجارات جاء نتيجة محاولات القبة الحديدية التصدي لرشقة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية نحو غلاف قطاع غزة.

 

فيما انفجر صاروخ أطلق باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في ساعة متأخرة من ليل الأحد داخل غزة بحسب الجيش الإسرائيلي.

 

وغرد الجيش الإسرائيلي على تويتر بأنه تم إطلاق صاروخ من غزة، في حوالي الساعة 11:00 مساءً ، بالتوقيت المحلي ، يوم الأحد (20:00 بتوقيت جرينتش)  

ونشرت إذاعة كان الإسرائيلية على موقع تويتر مقطع فيديو لإطلاق الصاروخ.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، تم إطلاق أكثر من 30 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل ، مع اعتراض نظام القبة الحديدية الإسرائيلية.

 

قطاع غزة صواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية صافرات الإنذار غلاف غزة القبة الحديدية

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