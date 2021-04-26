ألمانيا تصل إلى أكثر من 3.2 مليون إصابة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 ألفا و907 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجل معهد روبرت كوخ الألماني، 60 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك أصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا أكثر من 3.2 مليون إصابة، و81 ألفا و624 حالة وفاة بالفيروس في ألمانيا حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة الماضية، في الذكرى الأولى لبرنامج كوفاكس لمشاركة لقاحات كورونا، إن اللقاحات ما زالت بعيدة المنال عن الدول الأشد فقرًا .

وأضاف في تقرير: "تم إعطاء ما يقرب من 900 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن أكثر من 81 منها ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3 % فقط" وذلك في معرض حديثه عن برنامج التعاون الدولي لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل لاختبارات وعلاجات ولقاحات كورونا الذي انطلق قبل عام.

وندد تيدروس مرارًا بانعدام المساواة في توزيع اللقاحات، وحث البلدان الأكثر ثراء على تقاسم الجرعات الزائدة للمساعدة في تطعيم العاملين الصحيين في الدول ذات الدخول المنخفضة وتوفي أكثر من 3 ملايين إنسان على مستوى العالم في هذا الوباء.

ويهدف برنامج كوفاكس الذي شحن 40.5 مليون جرعة إلى 118 دولة حتى الآن، إلى تأمين ملياري جرعة بحلول نهاية 2021.