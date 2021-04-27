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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة خادمة وصديقها للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة شقيقة روبي

كوكي مجدي
كوكي مجدي

 أحالت نيابة القاهرة الجديدة، خادمة استعانت بعاطل وسرقت سيارة شقيقة الفنانة روبى بمنطقة التجمع، للمحاكمة العاجلة.

القبض على المتهمة بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي

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 تلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الفنانة كوكى شقيقة الفنانة روبى، يفيد بسرقة سيارتها بدائرة القسم.

 وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خادمتها بعدما تمكنت من سرقة مفتاح السيارة خلال وجودها بالمنزل، ثم سلمته لصديقها الذي تمكن من الهروب بالسيارة.

 وأضافت التحريات أنه عندما انتبهت المجني عليها لعدم وجود مفتاح السيارة ادعت الخادمة أنها لا تعرف عنه شيئا.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت حبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة القاهرة الجديدة الفنانة روبي قسم شرطة التجمع الأول الفنانة كوكى محاكمة عاجلة

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