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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب النقص الشديد فى أجهزة بلاي ستيشن 5

تطبيق Playstation من سونى يحقق 100 مليون عملية تحميل

تطبيق Playstation
تطبيق Playstation من سونى يحقق 100 مليون عملية تحميل

حقق تطبيق Playstation لألعاب الفيديو أكثر من 100 مليون عملية تحميل  ، حيث قام اللاعبون بتحميل التطبيق من على متجر Google Play لتجربة الألعاب الموجودة فى ظل النقص الشديد لأجهزة بلاي ستيشن 5 من شركة سونى اليابانية. 


وبحسب موقع PhoneArena  فإن تطبيق  Playstationعلى الهواتف الذكية والذى يتم تشغيله حصريا مع أجهزة بلاى ستيشن 4 و5 حقق عدد تحميلات هائلة من المستخدمين على أجهزة بلاى ستيشن 4 بعد انتظار طويل من المستخدمين لشركة سونى لإطلاق أحدث أجهزتها بلاي ستيشن 5 .

 

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وقام عدد كبير للغاية من مستخدمى هواتف آيفون وأندرويد بتحميل التطبيق من على متجر التطبيقات آبل وجوجل وربطه بأجهزة بلاى ستيشن الخاصة بهم ليستمتعوا بتجربة الألعاب على هواتفهم بعد فشلهم فى شراء أجهزة بلاي ستيشن 5 لنفادها من الأسواق بسرعة، وعدم وجود مخزن كاف منها يغطى الطلب الكبير عليها.

 

واستطاعت شركة سوني اليابانية أن تحقق مبيعات بلغت 4.6 مليون منصة بلاي ستيشن 5  في جميع أنحاء العالم في العام الماضى 2020.

 

ويبلغ سعر بلاى ستيشن 5 حوالى 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 8000 جنيه مصري للإصدار الرقمي، والذي يأتي بمعالج سريع جدًا وممتاز للألعاب من نوع AMD Zen 2 ثمانى النواة بقوة 3.5GHz، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية سعة 825 جيجابايت من نوع SSD مما يعطي للجهاز سرعة فائقة، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2 بقوة 2.23 جيجاهرتز.  
 

سوني بلاي ستيشن 5 تطبيق Playstation بلاي ستيشن 4 العاب الفيديو

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