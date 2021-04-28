الأزهر: يجوز إخراج الزكاة للموظف الذي لا يكفيه راتبه.. فيديو

قال الشيخ محمود الهواري، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الفقهاء لهم تحديد في معنى الفقير والمسكين عند إخراج الزكاة.

وأضاف محمود الهواري، في البث المباشر للأزهر الشريف على فيس بوك، أن الفقهاء استدلوا بقوله تعالى "أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً".

وتابع: فمن ذلك خلصوا إلى أن المسكين من يعمل ولا يفيض منه شيئا وربما يحتاج، منوها أن الرجل الذي يعمل ويحصل على راتب ولكن لا يكفي حاجته الأساسية فهو من مستحقين الزكاة.

وأشار إلى أن الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه ولا يجد عملا له.

إخراج زكاة الفطر لشخص واحد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.

ودليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري، وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2020 نحو 15 جنيها للفرد الواحد كحد أدنى.