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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد الولايات المتحدة في شهر رمضان

صدى البلد

يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الاعتداء العنصري الذي استهدف مسجد "فارجو" في مدينة مورهيد بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي أسفر عن تحطم نوافذ المسجد وتضرر المنطقة المحيطة به إضافة إلى الكتابات المعادية للإسلام على الجدران.

ويؤكد المرصد أن تصاعد وتيرة الهجمات العنصرية ضد دور العبادة مؤخرًا من شأنه يعمل على تأجيج مشاعر السخط والغضب بين المسلمين، لا سيما في شهر رمضان المبارك. معتبرًا أن أي اعتداء على دور العبادة هو جريمة إرهابية لا بد وأن يعاقب عليها فاعلها بحزم؛ منعًا من تغذية مشاعر الكراهية والتمييز التي لا تجني من خلفها المجتمعات سوى عدم الاستقرار والأزمات.

جدير بالذكر أن المرصد تناول قضية الاعتداء على دور العبادة وخطورة خطاب الكراهية في عدد من إصداراته بشكل موسع، والتي خلص فيها إلى عدد من التوصيات على رأسها الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة تلك الممارسات المتطرفة وردع كافة أشكال التعصب، وكذلك تجريم كافة الرسائل التي تحمل دعوات للكراهية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، والتي تستخدمها الجماعات المتطرفة كذريعة لتسهيل وتبرير ما تقوم به من أعمال إرهابية.

مرصد الأزهر مكافحة التطرف خطاب الكراهية

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