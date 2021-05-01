صبا مبارك توجه رسالة دعم لـ حورية فرغلي بعد شفائها

وجهت الفنانة صبا مبارك الدعم للفنانة حورية فرغلي بعد تعافيها عقب إجراء 4 عمليات ناجحة في الأنف.

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ونشرت صبا مبارك صورة لحرية فرغلي بعد تعافيها وعلقت قائلة: "الف حمد و شكر لله علي السلامة يا حورية يا قمر".

وكانت قد أعلنت النجمة حورية فرغلي لـ صدى البلد أنها ستعود الأحد المقبل إلى مصر بعد أربع عمليات جراحية ناجحة لها في الأنف.

ونشرت حورية صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".



أكدت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات لـ "صدى البلد "أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحي الرابعة والأخيرة فى أنفها منذ ثلاثة أسابيع مع الطبيب الأمريكى العالمى بريومى في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأضافت: "العملية الثالثة أجريتها بنجاح الحمد لله، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً".