الفسيخ والصيام.. كيف سيقضي المصريون شم النسيم في رمضان؟.. فيديو

يصادف هذا العام قدوم مناسبة شم النسيم خلال شهر رمضان الكريم، يوم الإثنين ٣ من مايو الجاري، وهو يوم ينتظره المصريون من كل عام للخروج الي المنتزهات والاحتفال بأكل الأسماك المملحة مع البيض الملون.

ويواجه المصريون تحدي هذا العام، لقدوم شم النسيم في شهر رمضان، والذي يمتنع فيه بعض الناس عن تناول الفسيخ والرنجة بشكلكبير، ويرجع ذلك الي احتياجه لمياه كثيرة اثناء الصيام، بينما البعض الاخر لن يقطعوا عادة أكل الأسماك في هذه المناسبة.

ورصدت كاميرا "صدي البلد" اراء المصريين حول كيفية تقضية يوم شم النسيم خلال شهر رمضان الكريم، واذا كانوا سيحتفلون ويقبلونعلي أكل الفسيخ المُملح والرنجة أم سينتظرون بعد شهر رمضان، وجاءت الردود كالأتي:

في البداية قال مُحسن على، إن أكل الفسيخ في شهر رمضان صعب للغاية، حيث أنه يحتاج الي شرب كمية من المياه كثيرة، وسوف يرهقالشخص خلال صيامه، لذلك سوف ينتظر انتهاء شهر رمضان لأكل الفسيخ والأسماك المُملحة.

وأكملت سارة عوض، أن أكل الأسماك المُملحة ليست مفضلة بالنسبة لها خصوصًا في شهر رمضان الكريم، وسوف تأكل الرنجة مع قدومالعيد عقب شهر رمضان، وأنه يمكن صنع قطايف ملونة للاحتفال بشم النسيم مع شهر رمضان.



وعقب أيمن يوسف، أن شم النسيم يجب الاحتفال به في كل الأوقات، ولذلك سوف يأكل الفسيخ والرنجة أثناء الفطار بعد أذان المغرب، حتي لايضيع بهجة الاحتفال بيوم شم النسيم مع عائلته داخل المنزل.

وذكر محمد عطية، أنه ليس العام الأول الذي يصادف فيه قدوم شم النسيم مع شهر رمضان الكريم، فحدثت من قبل منذ عدة سنوات،والمصريين دائمًا يفضلون أكل الأسماك المُملحة عقب شهر رمضان مع قدوم العيد.

وعلق إسماعيل أحمد، على صعوبة أكل الأسماك المُملحة في شهر رمضان، خاصة أكل الفسيخ لارتفاع نسبة الملح بداخله، واحتياج الانسانلشرب مياه كثيرة عقب أكله.

وأوضح سيد حسن، أنه سيقضي شم النسيم هذا العام داخل منزله مع اسرته، ولن يذهب الي المنتزهات او الحدائق، كون قدوم شم النسيمفي شهر رمضان الكريم، وسوف يأكل بعضًا من الأسماك المُملحة أثناء الفطار.