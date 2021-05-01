الأكيل مراد مكرم: أنا آخر واحد تشد انتباهي بالأكل.. فيديو

قال الفنان مراد مكرم ، إنني أخر شخص يمكن أن يجذب انتباهه بالأكل وهذا لأن عملي بالكامل مبني علي الأكل وبالتالي ليس هناك نوع أكل أقوم بتجربته .



وأضاف مراد مكرم خلال لقائه في برنامج " لحظات جريئة " المذاع علي قناة " القاهرة والناس " : أن أي بوست أراه مكتوب علي السوشيال ميديا ويقول أن أقرب طريق إلي قلب الرجل الأكل اكتب لهم " دا الراجل الطفس ".

وأوضح مراد مكرم ، "الفنان بيومي فؤاد جعلني أبكي في أحد المشاهد مع الفنانة يسرا عندما علم بوفاة ابنها في مسلسل خيانة عهد وأشار إلى أنه أحب أداء الفنان أمير كرارة خاصة في الأعمال الإنسانية.