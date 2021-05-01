مجدي عبدالغني: حسين الشحات لا يستحق المبلغ اللي اتدفع فيه.. فيديو

قال مجدى عبد الغني، لاعب الأهلي السابق إن عقود لاعبي الجيل الحالي مبالغ فيها، قائلا: "أسعار اللاعبين مبالغ فيها.. وحسين الشحات الرقم اللي جه بيه مبالغ فيه ادفع فيه 150 مليون جنيه".

وتابع عبد الغني خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عبد الرحمن فوزي هو أول لاعب سجل لمصر في كأس العالم، مشيرًا إلى أنه لن ينكر هذا الهدف، معقبًا: "أنا حقاني ومش هقدر أنكره.. والسوشيال ميديا هي اللي قالت أني سجلت الهدف الأول.. وركبت الموجة بعد كده واشتهرت".

ونوه إلي أنه كسب كثيرًا من الترويج للهدف الوحيد الذي سجله لمصر في كأس العالم، مؤكدا ان هذا الهدف المونديالي سبب رواجا كبيرا له فى حياته العملية.