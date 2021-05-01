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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة كابول الحلقة 19.. القبض على طارق لطفى وزواج نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى

شهدت الحلقة 19 من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث،ومنها ظهور طليقة المذيع طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” فى إحدى البرامج المنافسة له حيث قامت بمهاجمته ، مما جعله يذهب إليها ويهددها بفبركة صور لها فى حال عدم تراجعها  .

 

إما حسن “ نبيل الحلفاوى ” فقد تزوج من ريم “ شيرين ” فيما قام أحمد “ نور محمود ” بخطبة منال “ حنان مطاوع ” ، فيما تم القبض على الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” فى نهاية الحلقة من أحدى الدول الأجنبية .

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة 18 من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث، منها قرار طارق كساب “فتحي عبد الوهاب”، نقل ابنه إلى مدرسة أخرى؛ بعد أن انتقل للاقامة مع جده وجدته.
 

كما وافقت منال “حنان مطاوع” على الارتباط رسميا بزميلها “نور محمود”، ولكن من خلال "قراءة فاتحة" فقط.


أما رمزي “طارق لطفي”؛ فاتخذ قرارا بارتداء الزي الأسود، وتغيير الراية الخاصة بالجماعة الإرهابية، كما رفض ابنه توديعه؛ بعد أن اتخذ قرارا بنقل إقامته إلى أفغانستان.

القاهرة كابول الحلقة 18.. حنان مطاوع توافق على الارتباط وطارق لطفى ينقل إبنه لأفغانستان

القاهرة كابول الحلقة 17 .. طارق لطفى يشك فى حسنى شتا

 

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

 

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

 

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

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